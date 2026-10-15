Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor

tanıtım ziyareti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde hayata geçirilen "İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu, Muğla’da tanıtılıyor. Platformun tanıtımı kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk Menteşe ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, platformun işleyişi hakkında bilgi verildi ve vatandaşların soruları yanıtlandı. Yerel buluşmalar, platformun erişilebilirliğini ve katılımcı profilini genişletmeyi hedefleyen bilgilendirme amaçlı bir adım olarak planlandı.

platformun hedefleri:

Platformun temel amacı, Türkiye genelinde iyilik, dayanışma ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak. "İyilik Var" aracılığıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi, toplumsal yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi ve iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Tanıtım toplantılarında vurgulanan noktalardan biri, gönüllü faaliyetlerin farklı yaş ve meslek gruplarına açık olduğuydu. Yapılan sohbetlerde, yerel ihtiyaçlar çerçevesinde hangi alanlarda etkinlik düzenlenebileceğine dair farkındalık oluşturulmasına önem verildi.

yerel etki ve bilgilendirme:

Menteşe’de yürütülen tanıtım çalışmalarıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlandı. Ziyaretlerde yerel aktörlerle kurulan iletişim, platformun sahaya yayılmasını ve sürdürülebilir gönüllülük ilişkilerinin kurulmasını destekleyecek bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililer, platformun dijital altyapısının etkin kullanımıyla daha fazla kişiye ulaşılabileceğini ve yerelde başlatılan girişimlerin ulusal düzeye taşınabileceğini belirtti. Bu çalışmaların, toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MUĞLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ MAHMUT SELÇUK, PLATFORMUN TANITIMI KAPSAMINDA MENTEŞE İLÇESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.