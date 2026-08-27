Kemah tuzu için AB coğrafi işareti başvurusu yapıldı

Başvuru süreci:

Erzincan’ın Kemah ilçesinde geleneksel yöntemlerle elde edilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Başvuru, ürünün üretim yöntemini ve yöresel özelliklerini tescillemeyi amaçlıyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürecin resmî olarak başlatıldığı ve gerekli belgelerin hazırlanmasının sürdüğü bildirildi. Başvurunun kabulü halinde ürünün uluslararası platformlarda korunması ve tanıtımı kolaylaşacak.

Tuzun tarihçesi ve hedefler:

Kemah tuzu, Osmanlı döneminden günümüze uzanan üretim geleneği ile dikkat çekiyor; ilçede nesiller boyu aktarılan yöntemlerle üretiliyor. Coğrafi işaretlemenin sağlanması, tuzun özgün kimliğinin korunmasını ve katma değerinin artmasını hedefliyor.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanması durumunda Kemah Tuzunun AB coğrafi işareti alan ilk Türk tuzu olması için çaba gösterildiği belirtildi. Yerel üretimin korunması ve Avrupa pazarında tanıtım yapılması planlanıyor.

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN KEMAH DOĞAL KAYNAK TUZU İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) COĞRAFİ İŞARETİ BAŞVURUSU YAPILDI