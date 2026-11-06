Kemer'den birlik kararı: Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliği sonlandırıldı

Kemer Belediye Meclisi kasım toplantısında üyelik kararını açıkladı

Kemer Belediye Meclisi, Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda gerçekleşen kasım ayı oturumunda turizm sezonu değerlendirmelerini yaptı, ihtisas komisyonlarına yeni üyeler seçti ve önemli gündem maddelerini karara bağladı. Toplantıda en dikkat çekici karar, Kemer Belediyesi'nin Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkmasının oy birliğiyle kabul edilmesi oldu.

belediye başkanının fuar raporu ve fiyat rekabeti:

Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in tanıtımı için katıldığı World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı'na ilişkin bilgi verdi. Topaloğlu, fuarda turizmci ve acente temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Kemer'in özellikle Mısır ile fiyat rekabeti yaşadığına dair ortak kanaatin öne çıktığını belirtti. Başkan Topaloğlu, charter uçuşların yön değiştirmesinin ve fiyatların baskı altında olmasının sezonu etkileyebileceğini vurguladı ve fiyatlarda istikrar sağlanması gerektiğini ifade etti.

turizm verileri ve tanıtım çalışmaları:

Turizm Bürosu Sorumlusu ve Meclis Üyesi Cansın Efir, 2026 turizm sezonuna ilişkin verileri paylaştı. Efir, Kemer'in sezonu %3'lük kayıpla kapattığını; Antalya Havalimanı kaynaklı kaybın ise %5 civarında olduğunu açıkladı. Ekim ayında düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'nda VisitKemer standıyla yer aldıklarını söyleyen Efir, fuarın yaklaşık 40 binden fazla sektör temsilcisi ve 110 ülkeden bin civarı turizm markasını ağırladığını aktardı.

Efir, ilçenin fuarda 14 farklı stantla temsil edildiğini, tanıtım kapsamında yaklaşık 30 acente temsilcisinin Kemer'de ağırlanmasının sağlandığını belirtti. Ayrıca Ekim ayında düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ile Powered By KEMİAD Sup Cup etkinliklerinin ilçeye spor turizmi açısından katkı sağladığı ifade edildi.

Sunulan araştırma sonuçlarına göre, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmaya 684 bin kişinin katıldığı; ziyaretçilerin %94'ünün deniz, kum ve güneş amacıyla Türkiye'ye geldiği, katılımcıların %67'sinin Türkiye'yi tavsiye edeceğini belirttiği ve turistlerin %60'ının konakladıkları otellerden dışarı çıktığı bildirildi.

meclis içi değişiklikler ve komisyon atamaları:

Toplantıda, Meclis Başkanı ile 8 belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubundan istifa ederek bağımsız bir grup oluşturması nedeniyle ihtisas komisyonlarında boşalan üyelikler yeniden belirlendi. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mustafa Bilici ve Sema Özdemir, İmar Komisyonu'na Hüseyin Çelik ve Mehmet Akın, Turizm Komisyonu'na ise Cansın Efir ve Sema Özdemir seçildi.

Bu atamalar meclisteki yeni dengelerin komisyon çalışmalarına yansımasına hazırlık olarak değerlendirildi. Komisyonlardaki değişikliklerin önümüzdeki dönemde yerel projelerin önceliklendirilmesinde rol oynayacağı kaydedildi.

gündem kararları ve imar işlemleri:

Mecliste ayrıca Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliğiyle İmar Komisyonu'na sevk edildi. Ayrıca Üç Adalar Deniz Koruma Alanı Projesi'ne destek amacıyla Tekirova Mahallesi'nde belediyeye ait bir taşınmazın Antalya Valiliği'ne tahsis edilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) Başkanı Volkan Narcı tarafından Üç Adalar Koruma Alanı'nda planlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin bir sunum yapıldı.

Toplantıda Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerine ilişkin düzenlemeler ile norm kadro değişiklikleri de oy birliğiyle kabul edilirken, Kreş Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Meclis kararlarının ardından Kemer Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 4 Aralık Cuma günü saat 14.30'da yapılacağı duyuruldu.

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİNDE BELEDİYENİN KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA TURİZM SEZONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILIRKEN, İHTİSAS KOMİSYONLARINA YENİ ÜYELER SEÇİLDİ VE ÇEŞİTLİ GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI.