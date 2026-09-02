Kemerhisar'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ve kenevir kökleri ele geçirildi

Kemerhisar'da jandarma operasyonu
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ikamette adli arama gerçekleştirdi.
Operasyonun detayları:
Arama sırasında ekiplerin incelemelerinde ikamet içinde 278 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca aramada 3 kök kenevir bitkisi, 2 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir adet cep telefonu ele geçirildi.
El koyulan malzemeler ve soruşturma:
Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında devam ediyor.
NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
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