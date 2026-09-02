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Kemerhisar'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ve kenevir kökleri ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde jandarma ekiplerinin aramasında 278 gram uyuşturucu, 3 kök kenevir ve 2 gram sentetik madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kemerhisar'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ve kenevir kökleri ele geçirildi

Kemerhisar'da jandarma operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ikamette adli arama gerçekleştirdi.

Operasyonun detayları:

Arama sırasında ekiplerin incelemelerinde ikamet içinde 278 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca aramada 3 kök kenevir bitkisi, 2 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir adet cep telefonu ele geçirildi.

El koyulan malzemeler ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında devam ediyor.

NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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