Kepez'de stajdaki genç kayıp: baba sokak sokak arıyor

kayıp olayı ve güvenlik kayıtları:

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş, pazartesi sabahı staj için babasıyla gittiği devlet kurumunun otoparkından çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Olay, mesai başlangıcına yaklaşık bir saat kala gerçekleşti; baba araca döndüğünde kızını bulamadı.

İncelemelerde, genç kızın staj yapılan kuruma yakın bir marketten su alırken güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Bunun dışındaki görüntülerde veya farklı bir yerde olduğuna dair yeni bir kayıt henüz elde edilemedi.

babanın arama çalışmaları ve polise başvuru:

Baba Süleyman Ateş, kızının uzun süre geri dönmemesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve ilgili polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Telefonunun kapalı olması ve üç gündür kendisinden haber alınamaması üzerine baba sokak sokak arama başlattı ve sosyal medyadan duyuru yaparak destek istedi.

Süleyman Ateş, yaptığı açıklamada kızının stajını muhasebe bölümünde gördüğünü ve saat 07.20'de araçtan çıktığını anlattı. Aile içinde herhangi bir sorun olmadığını belirten baba, staj sırasında kızının kendisine 'Baba ben biraz oturup sonra gideceğim' dediğini aktardı ve 'Kızım çok özledik, dön gel' diye seslendi.

emniyetin çalışmaları ve ailenin çağrısı:

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen kayıp ihbarını alarak Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile, sosyal medyaya gelen ihbarları ve görgü bildirimlerini değerlendiriyor; şu ana kadar genç kızın telefonundan bağlantı kurulamadı.

Yakınları ve baba, Hatice Ennur Ateş'in en kısa sürede güvenli şekilde evine dönmesi için kamuoyundan, görgü tanıklarından ve bölgedeki iş yeri sahiplerinden yardım bekliyor. Yetkililer, kişinin görülmesi veya iletişim bilgilerine ulaşılması durumunda en kısa sürede emniyete bildirilmesini istedi.

ANTALYA’DA BABASI İLE BİRLİKTE STAJ İÇİN GİTTİĞİ KURUM OTOPARKINDA ‘BİRAZ VAKİT GEÇİRECEĞİM’ DEDİKTEN SONRA ARAÇTAN ÇIKARAK KAYIPLARA KARIŞAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR. KIZINA SESLENEN ACILI BABA “KIZIM ÇOK ÖZLEDİK, DÖN GEL” DEDİ.