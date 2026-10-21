Kırşehir'de vücutlarından çıkan kapsüllerde 731,42 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttükleri çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen iki şüpheliyi yakaladı.

operasyon ve yakalama:

Yapılan operasyonda yabancı uyruklu O.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şahısların iç beden muayenelerinde şüpheli maddeler tespit edilmesi üzerine iki şüpheli hastaneye sevk edilerek tıbbi takibe alındı.

hastane süreci ve ele geçirilen maddeler:

Hastanede gerçekleştirilen takip sonucu şahısların vücutlarından doğal yollarla çıkarılan toplam 100 kapsül içinde 731,42 gram uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler emniyet kayıtlarına geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şahıs da sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de 731 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı