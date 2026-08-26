Kilis'te 3. kattaki dairede çıkan yangın bir kişiyi dumandan etkiledi

Olayın gelişimi:

Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı haber alan ekipler hızlı şekilde sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle söz konusu daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KİLİS’TE YANGIN ÇIKAN EVDE BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ