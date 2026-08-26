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Kilis'te 3. kattaki dairede çıkan yangın bir kişiyi dumandan etkiledi

Kilis'te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te 3. kattaki dairede çıkan yangın bir kişiyi dumandan etkiledi

Olayın gelişimi:

Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı haber alan ekipler hızlı şekilde sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle söz konusu daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KİLİS’TE YANGIN ÇIKAN EVDE BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KİLİS’TE YANGIN ÇIKAN EVDE BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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