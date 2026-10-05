Kilis’te kırsal göletler yağışlarla yeniden suyla doldu

Kilis’te yağışın su kaynaklarına etkisi:

Son günlerde kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal alanlardaki doğal su birikintilerinin durumunu olumlu yönde etkiledi. Kilis genelinde görülen yağışlarla birlikte göletlerdeki su miktarında artış kaydedildi.

Musabeyli’de Sapkanlı Göleti’nin gözle görülür yükselişi:

Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarında yer alan Sapkanlı Göletinde yağışların ardından su seviyesinde belirgin bir yükselme yaşandı. Yağışlar sayesinde göletteki su miktarı arttı ve gölet etrafındaki geniş alan yeniden suyla kaplandı.

Kuraklık sonrası değişim ve yerel sonuçlar:

Uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle daha önce gerileyen gölet su seviyeleri, son yağışlarla kısmen toparlandı. Bu yükseliş çevredeki su kaynaklarının iyileşmesine katkı sağladı; haber kaynaklarında ayrıca Sabun suyunun da yağışların ardından yükseldiği belirtildi.

Yerel yetkililer ve bölge sakinleri, devam eden yağışların su birikintilerindeki seviye üzerindeki etkisini takip ediyor. Mevcut yağışların sürdürülebilir su kaynakları açısından olumlu bir döneme işaret edip etmeyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek.

KİLİS’TE YAĞIŞLAR GÖLETLERDE SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ