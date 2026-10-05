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Mevsim normallerine dönüş: doğuda dikkat, üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

Meteoroloji uzmanı Sefa Dere, salı ve çarşamba günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükseleceğini; doğu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Mevsim normallerine dönüş: doğuda dikkat, üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerlendirme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yakında normale döneceğini açıkladı. Dere, meteorolojik model çıktılarının Salı gününden itibaren bir ısınma eğilimi gösterdiğini ve özellikle Salı ile Çarşamba günlerinde bazı bölgelerde yağış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıklar ve bölgesel dağılım:

Dere, Salı gününden itibaren sıcaklıkların tekrar mevsim normalleri civarına yükseleceğini vurguladı. Tahminlere göre Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Özellikle Hatay kıyıları ile Osmaniye'nin güney ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise öğle saatlerinden itibaren yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Üç büyükşehir için kısa vadeli beklenti:

Üç büyükşehirde önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini belirten Dere, bu şehirlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini söyledi. Günlük ve gece sıcaklıklarına ilişkin beklentiler şöyle aktarıldı: Ankara gündüz 20-22°C, gece 9°C; İstanbul gündüz 20-23°C, gece 14°C; İzmir gündüz 25-26°C, gece 15°C civarında olacak.

Uyarılar ve alınması gereken önlemler:

Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Dere, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklerin artabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca halkın güncel gelişmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden takip etmesi istendi.

Uzman uyarıları, ani sel ve su baskını riskine karşı yerel yetkililer ile iş birliği içinde hareket edilmesini ve yağış öncesi basit hazırlıkların (rizikolu alanlardan uzak durma, araç ve eşyaların güvence altına alınması gibi) önemini hatırlatıyor.

HAVA TAHMİN UZMANI SEFA DERE DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

HAVA TAHMİN UZMANI SEFA DERE DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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