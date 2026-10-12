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Kilometre oyunu: Yargıtay alıcı savunmasını yeterli bulmadı

Yargıtay, ikinci el araçlarda kilometre düşürme iddialarında 'alıcı sorgulasaydı' gerekçesinin kovuşturmaya yer olmadığına karar verilemeyeceğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kilometre oyunu: Yargıtay alıcı savunmasını yeterli bulmadı

Yargıtay kararı ne diyor

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ikinci el araç satışlarında kilometre düşürme şüphesine ilişkin soruşturmalarda, "alıcının geçmiş kayıtları kendisi sorgulayabilirdi" savunmasının kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermeye yeterli olmayacağına hükmetti. Karar, Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen ve kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki tespitin eksik araştırmaya dayandığını tespit etti.

Olayın kronolojisi

Mağdur müşteki B.D., eşiyle biriktirdikleri parayla satın aldığı aracın ilk incelemelerde gösterilen 65 bin kilometre yerine gerçekte 251 bin kilometre olduğunu öğrendi. Satıcı şirket yetkilileriyle görüşmeden bir sonuç alamayan B.D., Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ancak savcılık, alıcının kilometre kayıtlarını kendisinin sorgulayabileceğini belirterek dosyada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itiraz da reddedilince karar kesinleşti.

Yargıtay'ın gerekçesi

Adalet Bakanlığı kararda usul ve esas yönünden anormallik gördü ve kamu yararı açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine dosya Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, savcılığın soruşturmayı dar tuttuğunu; muayene kayıtlarının, ekspertiz raporlarının, aracın suç tarihindeki piyasa değerinin ve aracın satış geçmişinin araştırılmadan bir hükme varılamayacağını belirtti. Ayrıca kilometre düşürmenin basit bir kontrol ile anlaşılabilir olup olmadığının tespiti için teknik bilirkişi raporu alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Yargıtay, "alıcı sorgulasaydı" şeklindeki savunmanın satıcının hilesini örtbas etmeyeceğini vurguladı ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini belirtti. Eksik soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itirazın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemi kabul edildi ve 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı oy birliğiyle kanun yararına bozuldu. Karar, benzer olaylarda soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiğine dair emsal bir nitelik taşıyor.

İKİNCİ ELDEKİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI YARGITAY ÖNEMLİ BİR KARAR VERDİ (ARŞİV BURSA...

İKİNCİ ELDEKİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI YARGITAY ÖNEMLİ BİR KARAR VERDİ (ARŞİV BURSA OTOPAZARI)

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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