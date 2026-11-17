Gerze'de ustadan öğrenme:

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, "Mirasın İzinde, Ustaların Dizinde" projesi kapsamında Gerze ilçesinde geleneksel ahşap oyuncak yapımını yerinde öğrendi. Ziyaret, kültürel mirasın aktarımı ve el sanatlarına yönelik farkındalığı artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

Ustanın atölyesinde uygulama:

Öğrenciler, Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşatıcısı Adnan Karagülle'nin atölyesinde ağırlandı. Karagülle, ahşap oyuncak zanaatının tarihçesinden kullanılan malzemelere, üretim aşamalarından tekniklere kadar kapsamlı bilgiler verdi. Teorik anlatımların ardından çocuklar, hayal güçlerini kullanıp kendi tasarımlarını oluşturdu ve bu tasarımları atölye ortamında üretime dönüştürme imkânı buldu.

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması:

Etkinlik, unutulmaya yüz tutan bir zanaatın nesiller arası aktarımına somut katkı sağladı. Öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de geleneksel üretim süreçlerini yaşayarak öğrendi. Sinop BİLSEM yetkilileri, atölyeye ev sahipliği yapan Adnan Karagülle'ye emeği ve kültürel değerlerin aktarılmasına sağladığı katkılar için teşekkür etti.

SİNOP BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) ÖĞRENCİLERİ, "MİRASIN İZİNDE, USTALARIN DİZİNDE" PROJESİ KAPSAMINDA GERZE İLÇESİNDE AHŞAP OYUNCAK ZANAATININ İNCELİKLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.