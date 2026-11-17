Nişancıpaşa’da yıllardır süren kanal sorununa kalıcı onarım yapıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde, özellikle yağışlı havalarda taşkına ve kötü kokulara neden olan ana kanalizasyon hattındaki sorun, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü onarım çalışmasıyla giderildi. Trafik ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahta yürütülen çalışmada günlük yaşamın aksatılmamasına özen gösterildi.

çalışmanın kapsamı ve güvenlik önlemleri:

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan müdahalede ana hat üzerinde tamirat ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Bölgede yapılan kazı ve onarım sırasında trafik akışı ile yaya güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı; çalışmalar planlı ve kontrollü bir şekilde tamamlandı.

yetkili açıklamaları ve kalıcı çözüm vurgusu:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, altyapı yatırımlarında günübirlik müdahaleler yerine kalıcı çözümlere odaklandıklarını belirtti. Dutlulu, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki ana kanal hattına yapılan müdahaleyle mahalledeki önemli bir sorunun giderildiğini ve çalışmaların Manisa'nın 17 ilçesinde benzer tespitlerle süreceğini ifade etti.

MASKİ Merkez İlçe Şefi Ali Çetin ise tamiratın tamamlandığını bildirerek vatandaşlara atık su hatlarının korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Çetin, lavabolara atılan ıslak mendil ve peçete gibi malzemelerin hatların tıkanmasına yol açtığını hatırlattı ve bu tür atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı.

mahalle sakinleri ve esnafın tepkisi:

Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Erol Becerikli, sorunun Valilik ve Kaymakamlık güzergâhı üzerinde, trafik ve nüfus yoğunluğunun yüksek bir alanda bulunduğunu; bu nedenle kalıcı çözüm hedefiyle çalışma başlatıldığını söyledi. Becerikli, çalışmalar sırasında trafik akışının korunmasına ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Aydın Çetin, 2011'den bu yana bölgede olduğunu, ana kanal hattındaki tıkanıklığın uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek Başkan Dutlulu ve ekiplerine teşekkür etti. Yaklaşık 15 yıldır esnaflık yapan Emrah Kömürcü de yağışlı havalarda rögar tıkanması ve kötü kokudan şikâyet ettiklerini, çalışmanın ardından sorunun giderildiğini söyledi. Mahalle esnafı Tuncay Bulut da son haftalarda yaşanan akıntı ve koku sorununu ekiplerin müdahalesiyle çözüldüğünü dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yetkililer, yapılan onarımın bölgedeki taşkın ve koku problemlerine kalıcı çözüm sağlaması beklendiğini; vatandaşların kanalizasyon hatlarına yönelik duyarlılığının ise koruma başarısını artıracağını belirtti.

Yağmurda taşan, koku yayan kanal hattı yenilendi