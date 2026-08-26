Nilüfer'de 11 mahallede kaldırımlara müdahale: yaya yolları temizlendi

Denetimler yaya güvenliğini önceliklendirdi

Nilüfer Belediyesi ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini önceleyen çalışmaları kapsamında 11 mahallede kaldırımları ve yaya yollarını kapatan malzemeleri topladı. Amaç, vatandaşların günlük yaşamda engelsiz hareket etmesini sağlamak.

Denetim yapılan mahalleler:

Ekipler son olarak 29 Ekim, Ertuğrul, Balat, Ahmet Yesevi, Minareliçavuş, Görükle, Dumlupınar, İhsaniye, Esentepe, Beşevler ve Konak mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Uyarılar ve toplanan malzemeler:

Denetimlerde kaldırıma taşan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve yaya ile engelli yollarında bırakılan işgal malzemeleri toplandı. İşletmelere yönelik ikazlar, yaya trafiğinin güvenliği gözetilerek uygulandı.

Belediye, kaldırımları serbest bırakarak hem yaya erişimini hem de engelli vatandaşların kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Nilüfer Belediyesi denetimlerini sürdürüyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ EKİPLERİ, 11 MAHALLEDE YAPTIĞI DENETİMLERDE KALDIRIMLARI VE YAYA YOLLARINI KAPATAN MALZEMELERİ TOPLADI.