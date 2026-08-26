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Zaferden geleceğe Molla Yegan bilim şenliği Yıldırım külliyesinde

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos'ta Yıldırım Külliyesi'nde 'Molla Yegan Bilim Şenliği' düzenliyor; 17.00-21.00 arasında atölye, gösteri ve yarışmalar var.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Zaferden geleceğe Molla Yegan bilim şenliği Yıldırım külliyesinde

etkinlik ayrıntıları:

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği düzenliyor. Etkinlik 30 Ağustos Pazar günü Yıldırım Külliyesi bahçesinde gerçekleştirilecek ve program 17.00'de başlayıp 21.00'e kadar sürecek.

Şenlik kapsamında çocuklar sahne gösterilerinden atölyelere, bilimsel gösterilerden sergilere, yarışmalardan eğlenceli oyunlara kadar pek çok etkinlikle buluşacak. Program, 30 Ağustos'un yalnızca tarihsel bir zafer değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan gençlere ilham verme fırsatı olduğu vurgusunu öne çıkarıyor.

başkanın mesajı:

Oktay Yılmaz etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biridir. Bizler de bu anlamlı günü çocuklarımızla birlikte, onların geleceğe dair hayallerini ve umutlarını büyütecek etkinliklerle kutlamak istiyoruz. ‘Zaferden Geleceğe: Molla Yegan Bilim Şenliği’ ile zaferin ruhunu bilim, teknoloji, merak ve üretkenlikle buluşturacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilime ilgi duymalarını, araştırmalarını, keşfetmelerini ve hayal ettikleri geleceği inşa edecek özgüveni kazanmalarını önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi 30 Ağustos Pazar günü Yıldırım Külliyesi bahçesine davet ediyoruz. Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşayalım, zafer ruhunu geleceğin bilim insanlarıyla buluşturalım".

katılım ve hedef kitle:

Etkinlik ücretsiz olup tüm çocuklara, gençlere ve ailelere açık olacak. Yıldırım Belediyesi, şenliğin hem eğlendirici hem de öğretici bir ortam sunmasını hedefliyor; farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve gösterilerle gençlerin bilime olan ilgisini artırmak amaçlanıyor. Vatandaşların etkinlik alanına zamanında gelmesi ve program akışını takip etmesi öneriliyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAK...

YILDIRIM BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA ‘ZAFERDEN GELECEĞE: MOLLA YEGAN BİLİM ŞENLİĞİ’ DÜZENLİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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