Kirazdere'de kontrolden çıkan beton mikseri otluk alana devrildi

kaza yerinde ilk bulgular:

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kirazdere Mahallesi'nde, Kuzey Marmara bağlantı yolu istikameti Eski Ankara Caddesi Kavşağı yakınında bir beton mikseri devrildi. Olay, Albayrak Beton firmasına ait Mercedes marka ve 34 KUN 413 plakalı araçla meydana geldi. Araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi ve trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

sürücü durumu ve müdahale:

Kazada mikserin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve ilk müdahale yapıldı. Yaralının durumu hafif olarak bildirildi; yetkililer olay yerinde sağlık ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

soruşturma ve değerlendirme:

Polis ve ilgili ekipler kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olay yerindeki tespitler, kamera kayıtları ve sürücünün ifadesi doğrultusunda teknik değerlendirme yapılacak. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇEKMEKÖY KİRAZDERE MAHALLESİ’NDE BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ