Dolar 49,0004 +0,03%
Euro 55,7247 +0,03%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.542,94 -0,36%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,54 +0,73%
--°

Kırıkkale trafik güvenliğini tehlikeye atan driftçilere 280 bin lira ceza

Osmangazi Mahallesi'nde kamu yolunda drift yapan iki sürücü polis tarafından tespit edildi; 140'ar bin lira para cezası ve ehliyet iptali uygulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:40

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 19:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale trafik güvenliğini tehlikeye atan driftçilere 280 bin lira ceza

Kırıkkale'de drift anları kamu kameralarına yansıdı

Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde iki otomobil sürücüsünün kamuya açık kara yolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası ekipler kısa sürede harekete geçti ve sürücülerin kimlikleri tespit edildi.

Olayın görüntüleri ve tespit:

Görüntülerde araçların kontrolsüz manevralarla hızlanıp kaydığı, şerit ihlali ve tehlikeli dönüşlerin yapıldığı görüldü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve saha çalışmasıyla olayla ilgili kişileri belirledi.

Uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

Sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Her bir sürücüye ayrı ayrı 140 bin lira idari para cezası kesildi ve her iki sürücünün ehliyeti iptal edildi. Ayrıca araçlardan biri hakkında 60 gün süreyle trafikten men kararı verildi.

Emniyet yetkilileri, kamuya açık yollarda yapılan drift ve benzeri tehlikeli hareketlerin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, benzer eylemlere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı.

KIRIKKALE&#039;DE DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2 SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ HAREKETLERİ...

KIRIKKALE'DE DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2 SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERALARA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan