Kırıkkale trafik güvenliğini tehlikeye atan driftçilere 280 bin lira ceza

Kırıkkale'de drift anları kamu kameralarına yansıdı

Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde iki otomobil sürücüsünün kamuya açık kara yolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası ekipler kısa sürede harekete geçti ve sürücülerin kimlikleri tespit edildi.

Olayın görüntüleri ve tespit:

Görüntülerde araçların kontrolsüz manevralarla hızlanıp kaydığı, şerit ihlali ve tehlikeli dönüşlerin yapıldığı görüldü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve saha çalışmasıyla olayla ilgili kişileri belirledi.

Uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

Sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Her bir sürücüye ayrı ayrı 140 bin lira idari para cezası kesildi ve her iki sürücünün ehliyeti iptal edildi. Ayrıca araçlardan biri hakkında 60 gün süreyle trafikten men kararı verildi.

Emniyet yetkilileri, kamuya açık yollarda yapılan drift ve benzeri tehlikeli hareketlerin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, benzer eylemlere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı.

KIRIKKALE'DE DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2 SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERALARA YANSIDI.