Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle 284. Sokak'ta bir inşaat alanında meydana gelen kazada, geri manevra yapan kamyon devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza ve araç bilgileri:

Kamyonun sürücüsü haber kaynaklarında Ö.F.D. olarak yer aldı. Araç plakası 71 ACB 057 olarak tespit edildi. Geri manevra esnasında dengesini kaybeden kamyonun devrilmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli, varsa teknik arızalar veya insan hatası ihtimali uzman ekiplerce değerlendirilecek ve olayla ilgili soruşturma sürdürülecek.

KIRIKKALE'DE İNŞAAT ALANINDA GERİ MANEVRA YAPTIĞI SIRADA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.