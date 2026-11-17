cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz: mirası koruma ve aktarma önceliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kongre Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Müzecilik Kongresi’nde yaptığı konuşmada ülkenin kültürel mirasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yılmaz, mirasın yalnızca geçmişin taşınan kalıntıları olmadığını; bugünkü toplumsal kimlik ve değerlerin kökenini oluşturan canlı bir zemin olduğunu belirtti ve "Sahip olduğumuz mirası insanlığın ortak bir değeri olarak görüyor, eserlerimizi bulundukları çevreyle birlikte korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz" sözleriyle koruma yaklaşımını özetledi.

müzelerin toplum ve kimlik üzerindeki rolü:

Yılmaz, toplumların geçmişi anlayabilmek için nasıl yaşadığını, ne ürettiğini ve hangi değerler etrafında şekillendiğini bilmenin gerektiğini vurguladı. Ona göre müzeler, geçmişe ilişkin bilgi ve tecrübeyi koruyarak toplumla buluşturan, kültürün tanınmasına ve yaşatılmasına katkı sağlayan kurumlar olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sergilenen her eser, onu ortaya koyan insanın emeğini, estetik anlayışını ve gündelik hayatını görünür kılıyor; böylece yazılı kaynaklarda yer almayan ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

koruma, restorasyon ve envanter çalışmalarında güncel tablo:

Yılmaz, son yıllarda kültürel miras ve müzecilik alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Bakanlığa bağlı olmak üzere 233 müze dahil, ülke genelinde toplam 692 müzede yaklaşık 4 milyona yakın esere ulaşıldığını söyledi. "Geleceğe Miras" projesiyle Anadolu tarihinin bilimsel çalışmalar doğrultusunda gün yüzüne çıkarılması için seferberlik başlatıldığını belirtti; restorasyon ve bakım için ciddi kaynak ayrıldığını, yılda yaklaşık 800 kazı faaliyetiyle yeni eserlerin müze envanterine dâhil edildiğini anlattı. Ayrıca Topkapı Sarayı Darphane-i Âmire Külliyesi'nde tamamlanan restorasyonla 7 yapı ve 46 salonun 5 farklı müze olarak yeniden düzenlendiğini ve 10 bini aşkın eserin sergiye kazandırıldığını kaydetti.

iade çalışmaları, uluslararası açılım ve çatışmaların mirasa etkisi:

Yılmaz, kültürel mirasın korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu ve son 24 yılda 13 bin 474 eserin Türkiye'ye iade edildiğini hatırlattı. Kültürel mirasın sınır ötesi tanıtımı kapsamında son 5 yılda 23 farklı ülkede sergiler düzenlendiğini, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 49’uncu Oturumu’na İstanbul’un ev sahipliği yapacağının planlandığını dile getirdi. Konuşmasında savaşların ve insanlık suçlarının kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkilerine de vurgu yapan Yılmaz, Gazze’deki yıkımın ve Kudüs’teki tahribat girişimlerinin kültürel hafızaya verdiği zarara dikkat çekti; özellikle Mescid-i Aksa için "Mescid-i Aksa, son 57 senede tarihi kimliğini hedef alan sayısız saldırıya ve tacize maruz kaldı" ifadesini kullandı.

dijitalleşme, eğitim misyonu ve millet kütüphanesinin katkısı:

Yılmaz, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin müzecilikte hem fırsat hem sorumluluk yarattığını belirtti. Dijital ortamların koleksiyonlara erişimi kolaylaştırdığını ancak kültürün yerini teknolojiye bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, eserleri yerinde görmenin önemini korumanın altını çizdi. Müzelerin çocuklar ve gençler için "yaşayan eğitim mekanları" olması hedefinin sürdürüleceğini söyledi.

Ev sahibi kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne de değinen Yılmaz, kütüphanenin hem koleksiyon hem hizmet kalitesiyle dünyada öne çıktığını aktardı. Kütüphanenin dünyanın en büyük 3’üncü kütüphanesi olduğunu, 245 veri tabanı üzerinden 350 milyonun üzerinde dijital içeriğe erişim sağlandığını, 137 dilde 2 milyon 240 bin kitap ve 3 milyon süreli yayının olmak üzere toplam 5 milyon 240 bin matbu kaynağa sahip olduğunu ifade etti. Kütüphanenin 2020'den bu yana 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladığı ve hizmete açıldığı günden beri çok sayıda ulusal ile uluslararası sergiye ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaştı.

Yılmaz konuşmasını, kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve genç kuşaklara aktarılması için siyasi irade ve kurumsal çalışmaların eş güdümlü yürütülmeye devam edeceğini vurgulayarak tamamladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde sürdürülen yatırım ve projelerin, müzelerin hem ulusal kimliğin korunmasında hem de evrensel mirasın paylaşımında belirleyici rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eserlerimizi bulundukları çevreyle birlikte korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz"