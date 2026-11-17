Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları siparişlerini teslim almadıkları yönünde bilgilendirip cezai işlem tehdidiyle para talep eden bir şebekeyi takibe aldı. Şebekenin faaliyetlerini yürüttüğü, çağrı merkezi olarak kullanılan işyerinin Sultangazi ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şebeke üyelerinin çağrı merkezi üzerinden kod isimler kullanarak kişisel verileri ele geçirdiği, hedef gösterdikleri kişileri arayıp internetten sipariş edilen ürünlerin teslim alınmadığı iddiasıyla cezai işlem uygulanacağını ve bunun e-Devlet üzerinden görülebileceğini öne sürerek para istedikleri belirlendi.

Soruşturma ve teknik takip:

Emniyet birimleri, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon kararı aldı. Baskınlar Sultangazi'deki çağrı merkezine öncelik verilerek, ayrıca Küçükçekmece ve Kağıthane adreslerinde gerçekleştirildi. Operasyon, şebekenin faaliyetlerinin detaylı tespiti üzerine planlandı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir balistik yelek, 1 tabanca ile bu silaha takılı şarjör ve 4 mermi ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel verilerin sorgulandığı panelleri kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma yürütülürken, vatandaşların bu tür aramalarda talep edilen paraya itibar etmemeleri ve şüpheli iletişimleri ilgili emniyet birimlerine bildirmeleri istendi.

"Siparişinizi teslim almadınız ceza ödeyeceksiniz" tehdidiyle dolandırıcılık: 28 gözaltı