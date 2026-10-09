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Kırlangıç tavanıyla ayakta duran Çarşı Camii, Kırşehir'in mirası

1864'te Hüseyin Bey tarafından yaptırılan Kırşehir'deki Çarşı Camii, ahşap bindirme kırlangıç tavanı ve özgün mimarisiyle yerel halkın ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırlangıç tavanıyla ayakta duran Çarşı Camii, Kırşehir'in mirası

tarihi ve konumu:

Çarşı Camii, Kırşehir şehir merkezinde yer alıyor ve 1864'te Hüseyin Bey tarafından yaptırıldı. Osmanlı döneminin sonlarına tarihlenen yapı, kentin kültürel mirası arasında yer alıyor ve günümüzde ibadete açık şekilde kullanılıyor.

mimari özellikleri:

Caminin kare planlı ibadet mekânı, yapının en belirgin unsurlarından birini barındırıyor: ahşap parçaların üst üste bindirilmesiyle oluşturulan kırlangıç tavanı. Bu bindirme tekniğiyle tamamı kaplanan tavan, yapılara özgü bir estetik kazandırıyor ve camiye farklı bir atmosfer sunuyor. Tarihi kayıtlarda minaresinin bulunmadığı belirtiliyor; yapı, özgün mimari dokusunu büyük ölçüde koruyor.

cemaat ve kullanım:

Çevredeki esnaf ve kent sakinleri camiyi sıklıkla tercih ediyor. Cemaatten Sadet Doğan, Çarşı Camii’nin geçmişten günümüze ulaşan önemli bir ibadet mekânı olduğunu vurguluyor. Cemaatten Zeki Turan ise, "Caminin mimarisi dikkatimi çekiyor. Ben de namazlarımı kılmak için bu nedenle buraya geliyorum" sözleriyle binanın çekiciliğini özetliyor.

Ticaretin yoğun olduğu çarşı dokusunun içinde yer alan cami, hem ibadet hem de tarih merakıyla gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor; kırlangıç tavanı ise yapının ayırt edici simgesi olarak öne çıkıyor.

KIRŞEHİR’DE 1864 YILINDA HÜSEYİN BEY TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ ÇARŞI CAMİİ, AHŞAP BİNDİRME...

KIRŞEHİR’DE 1864 YILINDA HÜSEYİN BEY TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ ÇARŞI CAMİİ, AHŞAP BİNDİRME TEKNİĞİYLE OLUŞTURULAN KIRLANGIÇ TAVANI VE ÖZGÜN MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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