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Adıyaman'da kayıp genç için 11 günlük bekleyiş büyüyor

Adıyaman Yeşilyurt'ta 28 Eylül'de evden çıkan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'tan 11 gündür haber yok; ailesi ve güvenlik bulunması için yardım çağırıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:06

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kayıp genç için 11 günlük bekleyiş büyüyor

Kayıp ihbarı ve arama çalışmaları:

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194 Sokak civarında yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı evden çıkarken yakınlarına "çarşıya gidiyorum" dedi ve o günden beri geri dönmedi. Öğleden sonra kızıyla iletişim kuramayan aile, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları yerel emniyet birimleri ve jandarma tarafından yürütüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve çevredeki kamera kayıtları ile olası tanık beyanları değerlendiriliyor.

Ailenin çağrısı ve endişesi:

Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çiftinin dört çocuğundan biri olan Elvan'dan, evden ayrıldığı günden bu yana haber alınamıyor. Aile, Elvan'ın telefonuna da ulaşamadıklarını ve daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek kızlarının kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Aile fertleri, Adıyaman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve vatandaşlardan destek talep ederek, "Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" çağrısı yaptı. Yakınları, gördükleri veya yerini bildikleri kişilerin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi.

Toplum desteğinin önemi:

Vakaların erken aşamada çözülmesinde mahalle sakinlerinin ve görgü tanıklarının payı büyüktür. Yetkililer, şüpheli görülen durumların ihbar edilmesinin arama çalışmalarını hızlandıracağını ve olası risklerin azaltılmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Aile, kamuoyuna yaptığı çağrıda Elvan'ın bulunması için duyarlı olunmasını, herhangi bir bilgi sahibi olanların ivedilikle yetkililerle iletişime geçmesini istedi. 11 gündür süren kayıp vakası nedeniyle ailede artan endişe sürüyor ve genç kızın sağ salim eve dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

ADIYAMAN’DA &quot;ÇARŞIYA GİDİYORUM&quot; DİYEREK EVDEN ÇIKAN 16 YAŞINDAKİ ELVAN YÜCETAŞ’TAN 11 GÜNDÜR HABER...

ADIYAMAN’DA "ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKAN 16 YAŞINDAKİ ELVAN YÜCETAŞ’TAN 11 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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