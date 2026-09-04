Kırsal ulaşımı güçlendirme hamlesi: Karlıova'da BSK asfaltıyla yol konforu artıyor

karlıova aşığı yağmurlu grup yolunda inceleme:

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu Grup Yolunda süren bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve teknik ekip de katıldı; Vali Çelik, yüklenici ve teknik personelden uygulamanın ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı ve önemi:

Yapılan çalışmaların kırsal ulaşım ağının dayanıklılığını artırmayı ve bakım gereksinimlerini azaltmayı amaçladığı bildirildi. Proje, kırsalda ulaşım güvenliği ve konforunu iyileştirecek bir yatırım olarak değerlendirilirken, yerel ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesine katkı sunacağı vurgulandı.

talimatlar ve vatandaş odaklı yaklaşım:

Vali Çelik, uygulamanın zamanında ve kaliteli tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım hakkı için ilimiz genelinde kollarımızı sıvadık. Kırsaldaki yaşam standardını yükseltmek adına yatırımlarımızı titizlikle sürdüreceğiz". Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının ulaşım konforunda belirgin bir iyileşme bekleniyor.

BİNĞÖL’DE KÖY YOLLARINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR