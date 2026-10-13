Kırsala destek: 969 köyde yerli kömürün uygun fiyatla dağıtımı planlanıyor

Köylere yönelik uygun fiyatlı kömür projesi

Kütahya ve Afyonkarahisar'da köylerde yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı yerli kömüre erişimini sağlamak üzere hazırlanan proje kapsamında, Garp Linyitleri İşletmesi üretimi linyit kömürünün toplam 969 köyde satışa sunulması hedefleniyor.

Dağıtım yöntemi:

Projede dağıtım, köy muhtarlarından alınacak talepler doğrultusunda yürütülecek. Talepler ilçelerde kaymakamlıklar tarafından organize edilecek ve lojistik planlamaya göre kömür köylere ulaştırılacak. Sürecin işletilmesi için Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde bir şirket kuruldu ve dağıtımın şirket aracılığıyla yapılması öngörülüyor.

Kapsam ve zamanlaması:

Proje Kütahya'da 546 köy ile Afyonkarahisar'da 423 köyde uygulanması planlanıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, projenin yaklaşık 7-8 aylık çalışmanın ardından hazırlandığını bildirdi. Afyonkarahisar milletvekilleriyle görüşmeler yapıldığı ve Kütahya'da izlenen yöntemin Afyonkarahisar'da da uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.

İzin süreçleri ve kurumlar:

Projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli izin süreçleri yürütüldü; ilgili kurumlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yer aldı. Şirketle ilgili izinlerin tamamlanmasının ardından kömürün dağıtımına başlanacağı ifade edildi.

Meclis oylaması ve siyasi tepki:

Proje Kütahya İl Genel Meclisi'nde oylamaya sunuldu; sonuç 20 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oldu. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, proje hakkında MHP grubunun meclisteki 12 ret oyuna tepki gösterdi. Demir, projenin köylerde yaşayan vatandaşlara uygun fiyatlı yerli kömür ulaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Yetkililer, şirketle ilgili tüm izinler tamamlandığında ve muhtar taleplerine göre dağıtım organizasyonu kurulduğunda, kömürün köylere ulaşması için çalışmaların başlayacağını bildiriyorlar.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR (ORTADA) AÇIKLAMA YAPTI