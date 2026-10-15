Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Karabük'te hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 27 ayrı suç kaydı olan M.Ş., güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla kırsalda yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve ilgili birimler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan teknik ve saha çalışmalarında M.Ş.'nin Ovacık ilçesi kırsalında bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için Emniyet ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando unsurlarının müşterek düzenlediği operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu M.Ş. gözaltına alındı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklama kararı verildi. M.Ş., işlemlerin tamamlanmasının ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay, bölgedeki asayiş faaliyetlerinin koordineli yürütülmesinin bir örneği olarak kayda geçti.

KARABÜK'TE, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAKKINDA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 27 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRTİLEN HÜKÜMLÜ, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI.