Kırşehir sanayi sitesinde esnafın sorunları masaya yatırıldı

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve partinin il yöneticileri, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Güdük ile birlikte kentin sanayi sitesini ziyaret ederek esnafın ekonomik taleplerini ve karşılaştıkları zorlukları yerinde dinledi.

görüşmelerde öne çıkan sorunlar

Heyet, iş yerlerini tek tek dolaşarak ustalar ve işyeri sahipleriyle sohbet etti. Esnaf, artan işletme maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasadaki durgunluğu sıkça gündeme getirdi. Ziyarette konuşan Cemal Kaya, Sanayi esnafımızın yaşadığı zor günlerin farkındayız. Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan esnafımızın her zaman yanındayız. Sorunları yerinde dinliyor, çözüm önerilerimizi not alıyoruz ifadelerini kullandı.

saha çalışmasının mesajları ve beklentiler

Kürşat Güdük ise teşkilatın sahada aktif olduğunu vurgulayarak Kırşehir’e ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Sahadaki bu birlikteliğimiz ve vatandaşlarımızın teveccühü ile 2028 seçimlerinde Anahtar Parti’nin büyük bir ivme yakalayacağına inanıyoruz dedi. Heyet, esnafın ilettiği yakınmaları raporlayıp parti içinde çözüm odaklı öneriler geliştireceklerini bildirdi.

Ziyaret, esnafla kurulan doğrudan temasın yanı sıra yerel ekonomik sıkıntıların saha tespitine de hizmet etti. Parti heyeti, sanayi esnafına bereketli kazançlar temennisinde bulundu ve ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, BERABERİNDEKİ PARTİ HEYETİYLE BİRLİKTE KENTTEKİ SANAYİ ESNAFINI ZİYARET EDEREK ESNAFIN EKONOMİK SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.