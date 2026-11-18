Karatay projeleri uluslararası arenada tanıtıldı

Konya’nın merkez ilçesi Karatay Belediye Başkanı ve VSR Türkiye Elçisi Hasan Kılca, Antalya’da devam eden COP31 İklim Zirvesi kapsamındaki "Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda Karatay’da hayata geçirilen çevre ve sürdürülebilirlik projelerini katılımcılarla paylaştı. Zirve, Antalya’da 20 Kasım tarihine kadar devam ediyor ve Karatay çalışmalarının Konya Büyükşehir Belediyesi standında sergilenmesine olanak sağladı.

Karatay’ın vizyonu ve yerel uygulamalara yaklaşımı:

Kılca, COP31’in iklim mücadelesinde "verilen sözlerin somut uygulamalara dönüşmesi" açısından önemli olduğunu vurguladı: "Burada ele alınan hedeflerin şehirlerimizde doğrudan karşılığı var. Suyun korunması, temiz enerjiye geçiş, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması, belediyelerimizin günlük hizmetlerinin bir parçasıdır." Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu ile Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Karatay çalışmalarına yol haritası sunduğunu belirtti ve katkılarından dolayı Murat Kurum ile Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Atığın Sıfır Noktası ve dijital takip sistemi:

"Atığın Sıfır Noktası" projesine 15 bin vatandaş gönüllü olarak katıldı. Haziran 2022’den Kasım 2026 başına kadar dört merkezde 3 bin 221 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı ve yurttaşlara 20 bin 270 hediye teslim edildi. Kağıt, karton, plastik, cam, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağların toplandığı merkezlerde atıkların türü, miktarı, teslim tarihi ve puanları dijital ortamda takip ediliyor; vatandaşlar biriktirdikleri puanlarla çeşitli ürünlerin yanı sıra Karatay Halk Ekmek üretimi ekmeklere erişebiliyor. Kılca, hizmete erişimi kolaylaştırmak için "Mobil Atığın Sıfır Noktası" uygulamasını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Haneler, esnaf ve yapay zekâ destekli toplama sistemleri:

"Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesi kapsamında yaklaşık 50 bin konutta bilgilendirme ve eğitim gerçekleştirildi; hanelere ayrıştırma poşetleri ve bilgilendirici materyaller ulaştırıldı, site ve apartmanlara toplama ekipmanları yerleştirildi. Elektronik eşya satıcılarına atık pil kutuları, 450 berber ve kuaföre atık jilet kutuları dağıtıldı. İki yıllık veri hazırlığıyla geliştirilen yapay zekâ temelli Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde konteyner doluluk verilerine göre güzergâhlar planlanıyor; araç takip sistemiyle toplama işlemleri izlenerek yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor.

Çocuklara yönelik eğitim ve gönüllülük çalışmaları:

Karatay, çevre bilincini küçük yaşta aşılamak için altı kitaptan oluşan sıfır atık eğitim setleri, Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu, mobil tiyatro aracı ve Karacan maskotu ile saha çalışmaları yürütüyor. "1 Atık Çok Şeyi Değiştirir" anlayışıyla düzenlenen yarışmalarda okullar toplanan atık miktarına göre ödüllendiriliyor; Olimpiyat Parkı’nda düzenlenen Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği’ne iki gün boyunca 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. Karatay Kent Konseyi bünyesindeki Çevre ve Çocuk Meclisi ile Sıfır Atık Çalışma Grubu, "Sıfır Atık Gönüllüsü Ol" çağrıları, Atıksız Yaşam Kampları ve farkındalık yürüyüşleriyle gönüllü katılımı güçlendiriyor. Kılca, çocuklara ilişkin yaklaşımı özetleyerek "Bir çocuğun organik atığın komposta dönüşümünü görmesi, ona kaynakların yeniden kullanılabileceğini somut biçimde anlatır" dedi.

Enerji üretimi ve sanayi dönüşümü:

Karatay Belediyesi, beş ayrı bölgede toplam 8 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralleriyle tükettiği elektriğin 2 katını üretiyor; yeni kapalı pazar marketlerin çatılarında da güneş panelleri kullanılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Yeni Motorlu Sanayi Sitesi projesi Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olarak planlandı. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasına yönelik projede 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 ticari alanı kapsayan yerleşimde enerji üretimi, yağmur suyunun yeniden kullanımı ve geri dönüşüm birlikte ele alınıyor.

Kılca, gönüllü katılımın sürekliliği için eğitim, erişilebilir hizmet ve düzenli iş birliğinin şart olduğuna dikkat çekti: "Çocuğun okulda öğrendiğini evinde uygulayabilmesi, ailenin ayırdığı atığı kolayca teslim edebilmesi, esnafın çevreye duyarlı üretim yapabileceği altyapıya kavuşması gerekir." Konuşmasını, iklim değişikliğiyle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgusuyla bitiren Kılca, "COP31’in sağlayacağı en değerli kazanımlardan birinin, burada paylaşılan deneyimlerin şehirlerimizde yeni uygulamalara dönüşmesi olacağına inanıyorum" diyerek Karatay Belediyesi’nin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI VE VSR TÜRKİYE ELÇİSİ HASAN KILCA, ANTALYA’DA DEVAM EDEN COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YEREL YÖNETİMLER VE GÖNÜLLÜ KATILIM UYGULAMALARI" OTURUMUNDA KARATAY’IN SIFIR ATIK, GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE PROJELERİNİ PAYLAŞTI. BAŞKAN KILCA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN VE GÖNÜLLÜ KATILIMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.