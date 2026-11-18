BBP genel merkezinde gündem değerlendirmesi:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı. Destici, konuşmasında hem dış politikaya dair güçlü eleştirilerde bulundu hem de iç siyasette fikir özgürlüğü tartışmalarına net bir çerçeve çizdi.

Gazze'ye ilişkin sert eleştiriler:

Destici, konuşmasına Gazze'de yaşanan insanlık dramını hatırlatarak başladı ve İsrail yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Terörist ve siyonist sıfatlarını kullandığı İsrail'in, binlerce sivil, çocuk ve kadını hedef aldığını, ağır insan hakları ihlallerine ve soykırım iddialarına yol açtığını belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve savaş kabinesini yargılama kapsamına almasını hatırlatan Destici, bu adımın somut sonuç üretmediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise önceki ve bu dönemki üst düzey yönetimlerce İsrail'i koruduğunu ifade etti.

Bu nedenle dış destek beklemenin sınırlı olduğunu vurgulayan Destici, "kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" çıkışını yineledi ve gücün haklı olmanın ötesinde belirleyici olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani tablo ve uluslararası çağrı:

Han Yunus'taki Nasr Hastanesi bombardımanı ve devam eden saldırılar nedeniyle Gazze'nin büyük oranda yerle bir olduğunu anlatan Destici, bölgede milyonlarca masumun zor koşullarda yaşadığını, sel ve barınma sorunlarıyla mücadele eden sivillerin bulunduğunu dile getirdi. Yardımların sınırlandırıldığını; İsrail'in ve Mısır tarafındaki Refah Kapısı'nın geçişlere izin vermediğini belirtti.

Bu koşullar altında tek çarenin uluslararası kuruluşların harekete geçirilmesi olduğunu söyleyen Destici, bunun öncülüğünü İslam devletleri, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve ilgili kuruluşların yeterli baskı ve girişimde bulunmadığını eleştirdi. Gazze'de hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Balkanlar'daki tarihselliğe dair anma:

Destici, konuşmasında Balkanlar'da 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve Müslümanlara yönelik zulümlere değindi. Balkanlar'da yüz binlerce Türk'ün katledildiğini, milyonlarcasının topraklarını ve evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Bu dönemdeki en ağır baskı ve katliamların Bulgaristan'da yaşandığını, buna rağmen Bulgaristan Türklerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Balkan Türkleri arasından çıkan kahramanlara atıfta bulunan Destici, Naim Süleymanoğlu'nu örnek gösterdi. Bulgaristan'ı terk ederek Türkiye adına mücadele eden Naim'in üç olimpiyat, yedi dünya ve yedi Avrupa şampiyonluğu kazandığını, bayrağımızı yarışmalarda göndere çektirdiğini hatırlattı. Naim Süleymanoğlu'nun 18 Kasım 2009'da hayatını kaybettiğini anarak rahmet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Fikir özgürlüğü ve siyasi bölücülük:

Destici, geçen haftaki açıklamalarının ardından ortaya çıkan tartışmalara da değindi. Herkesin fikir beyan etme hakkını savunduklarını, ancak bunun sınırlarının olduğunu vurguladı. Konuşmasında "fikir özgürlüğü adı altında siyasi bölücülük yapılamaz" ifadesini öne çıkaran Destici, bu kılıf altında hareket edenlerin devletin birliğine kastettiğini, ayrılıkçı niyet taşıdıklarının tespit edildiğini ve bunun üzerine hukuki süreçlerin başlatıldığını söyledi.

Bu tür eylemleri yapanları sert sözlerle nitelendiren Destici, "Kim ki fikir özgürlüğü adı altında, o kılıf altında siyasi bölücülük yapıyorsa o haindir" dedi ve devletin hukuk gereği buna sessiz kalamayacağını, kalmadığını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Toplantı, Destici'nin hem dış politika hem de iç güvenlik ve birlik vurgularını bir arada sunduğu değerlendirmelerle son buldu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA SİYASİ BÖLÜCÜLÜK YAPILAMAZ. KİM Kİ FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA, O KILIF ALTINDA SİYASİ BÖLÜCÜLÜK YAPIYORSA O HAİNDİR. VE DEVLET HUKUK GEREĞİYLE BUNA SESSİZ KALAMAZ VE SESSİZ KALMAMIŞTIR, BUNU DA TAKDİR EDİYORUZ" DEDİ.