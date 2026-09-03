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Kırşehir'de jandarma ev aramasında 50 litre kaçak alkol bulundu

Kırşehir merkezde jandarma ve KOM ekiplerinin aramasında 35 litre etil alkol ile 15 litre el yapımı içki olmak üzere 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırşehir'de jandarma ev aramasında 50 litre kaçak alkol bulundu

Kırşehir'de jandarma ev aramasında 50 litre kaçak alkol bulundu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada toplam 50 litre kaçak alkol ele geçirdi.

operasyonun detayları:

Kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, bir şahsın kaçak alkol ürettiğine dair bilgi edinildi. Bunun üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekipleri şüpheliye ait adreste arama gerçekleştirdi. Aramada 35 litre etil alkol ile 15 litre el yapımı alkollü içki bulundu.

soruşturma ve yasal süreç:

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında ilgili birimlerce gerekli işlemler başlatıldı. Adli süreç kapsamında soruşturma sürdürülüyor ve konuyla ilgili yasal prosedür uygulanıyor.

KIRŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 35 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL İLE 15 LİTRE EL...

KIRŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 35 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL İLE 15 LİTRE EL YAPIMI ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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