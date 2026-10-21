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Samsun'da Atakent'te durdurulan araçta 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

Samsun İl Jandarma ekipleri Atakent Mahallesi'nde durdurduğu araçta menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da Atakent'te durdurulan araçta 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

operasyonun detayları:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında takibe aldıkları araçta arama yaptı.

Takip edilen araç, Atakent Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan aramada, menşei belli olmayan ve toplam 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

soruşturma ve süreç:

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Şüpheliyle ilgili işlemler ve tütünün kaynağına yönelik araştırmalar jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 60 KİLO KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN ELE...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 60 KİLO KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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