Kırşehir'in Çarşı Camii: bindirme ahşap tavanıyla kent belleğinde yerini koruyor

Kırşehir merkezinde ayakta kalan Osmanlı mirası

Kırşehir şehir merkezinde yer alan Çarşı Camii, 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırıldı. Osmanlı döneminin sonlarına tarihlenen cami, korunmuş tarihi dokusu ve özgün mimarisiyle kentin kültürel mirası arasında öne çıkıyor. İbadet mekânı kare plana sahip olup iç mekâna hakim olan tavan yapıya karakter kazandırıyor.

Mimari özellikler:

Caminin en dikkat çeken unsuru, ahşap parçaların üst üste bindirilmesiyle oluşturulan kırlangıç tavanı tekniğidir. Yapının tamamını örten bu tavan, iç mekânda bütünlük sağlayarak camiye özgün bir estetik sunuyor. Tarihi kayıtlarda caminin minaresinin bulunmadığı belirtiliyor; yapı günümüzde ibadete açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Cami ve cemaat:

Çarşı Camii, çevredeki esnafın yoğun olarak tercih ettiği bir ibadet mekânı olmasının yanı sıra kentin günlük yaşamında da yer tutuyor. Namaz vakitlerinde gelen cemaat, hem ibadet hem de mekanın tarihî atmosferinden etkileniyor. Cemaatten Sadet Doğan, caminin eski ve tarihî bir yapı olduğunu, geçmişten günümüze ulaşan önemli bir ibadet mekânı olduğunu ifade ediyor. Cemaatten Zeki Turan ise, "Caminin mimarisi dikkatimi çekiyor. Ben de namazlarımı kılmak için bu nedenle buraya geliyorum" diye konuştu.

Çarşı Camii, kare planlı düzeni ve ahşap bindirme tavanıyla Kırşehir'in mimari belleğinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Kırşehir’de Çarşı Camii, kırlangıç tavanıyla dikkat çekiyor