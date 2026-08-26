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Kırtasiyede yerli robot Ada ile okul alışverişi değişti

Edirne’de kırtasiyede müşterileri karşılayan yerli yapay zekâ robotu Ada, reyon yönlendirmesi, barkodla ürün tanıtımı ve kişiye özel kitap önerileri sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Kırtasiyede yerli robot Ada ile okul alışverişi değişti

Edirne kırtasiyesinde teknolojiyle tanışma:

Edirne’de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiyelerde artan hareketlilik içinde bir işletme müşterilerini sıra dışı bir karşılama ile ağırlıyor. Mağaza girişinde yerli üretim yapay zekâ destekli robot asistan Ada müşterileri karşılıyor, sorularını yanıtlıyor ve aradıkları ürünlere yönlendiriyor.

33 yıldır kırtasiye sektöründe hizmet veren işletme, okul sezonu yoğunluğunda müşteri deneyimini hızlandırmak ve çalışanların yükünü hafifletmek amacıyla Adayı mağazaya yerleştirdi. Robot, bulunduğu ortamı haritalayabiliyor, kendi kendine hareket edebiliyor ve sesli yanıt verebiliyor.

Ada’nın yetenekleri:

Ada, reyonları göstermenin yanı sıra barkod okuma özelliği sayesinde müşterilerin beğendiği ürünlerin özelliklerini sesli olarak aktarıyor. Özellikle kitaplar söz konusu olduğunda robot; kitabın içeriği hakkında bilgi veriyor, müşterinin ilgi alanını öğrendiğinde ilgili reyona götürerek seçim yapmasına yardımcı oluyor. İşletmeci Pınar Ersaçmış, robotun "tüm ürünler hakkında bilgisi var" şeklindeki işlevinin mağaza içi yönlendirmeyi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Ersaçmış, mağazanın yaklaşık 120 bin kalem ürün çeşidine sahip olduğunu ve bu ürünlerin önemli bölümünün robotun hafızasına yüklendiğini ifade etti. Bu sayede müşteri yoğunluğunda personel kaynaklı gecikmeler azalıyor ve ziyaretçiler aradıklarını daha hızlı bulabiliyor.

Müşteri tepkileri ve gözlemler:

Robotun özellikle çocukların ilgisini çektiği gözlemleniyor. Ailesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki Mehmet Arden Akın, "Türkiye’de ilk kez böyle bir robot gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve Ada’nın okul alışverişinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Benzer şekilde 11 yaşındaki Zeynep Iraz Öncel, Ada’yı çok sevdiklerini aktarırken, 8 yaşındaki Doruk Çalışkan ilk defa robot gördüğünü ve çok heyecanlandığını belirtti.

Edirne’ye misafir olarak gelen Belgüzar Öncel ve kızı da mağazaya Ada’yı görüp giren ziyaretçilerden. Öncel, robotu beğendiklerini ve teknolojik ilerlemenin çocukların geleceği açısından sevindirici olduğunu vurguladı. Doruk’un annesi Gözde Çalışkan ise robotun reyonları gösterme ve hangi bölümde ne bulabileceklerini açıklama işlevinin hem müşterilerin hem de çalışanların işini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Adanın mağaza atmosferine kattığı teknolojik dokunuş, işletme sahibinin ifadesiyle hem sempatik hem de yerli üretim olmasının gurur verici olduğunu pekiştiriyor. Okul sezonu öncesindeki bu uygulama, yoğun dönemlerde müşteri memnuniyetini artırmaya ve alışveriş sürecini sadeleştirmeye yönelik pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İşletme yetkilileri, robot asistanın adaptasyon sürecinin olumlu seyrettiğini, personel ile robot arasında zamanla daha uyumlu bir çalışma düzeni oluştuğunu belirtiyor. Mağazada müşterilere sağlanan bu teknolojik destek, gelen ziyaretçilere hem bilgi sunuyor hem de çocukların teknolojiyi yakından deneyimlemesine olanak sağlıyor.

EDİRNE’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA KISA SÜRE KALA KIRTASİYELERDE ALIŞVERİŞ...

EDİRNE’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA KISA SÜRE KALA KIRTASİYELERDE ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIRKEN, BİR İŞLETMEDE MÜŞTERİLERİ BU KEZ ROBOT ASİSTAN “ADA” KARŞILIYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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