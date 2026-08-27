Kış için tencereler kaynıyor: Refahiye'nin kadınları domatesten kışlığı saklıyor

Refahiye'nin köylerinde kış hazırlıkları

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı köylerde kadınlar yaz boyunca yetiştirdikleri ya da pazardan aldıkları domateslerle kışa hazırlık yapıyor. Menemen konservesinden odun ateşinde kaynatılan domates salçasına kadar birçok ürün, ailelerin kış sofralarını zenginleştirmek üzere titizlikle hazırlanıyor.

hazırlık yöntemi:

Saliha Özmen, tarlasından topladığı domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarından ayırdığını, doğranmış domatesleri bakır kazanda odun ateşinde yaklaşık iki saat kaynattığını anlatıyor. Tercihe göre biber eklenebileceğini belirten Özmen, menemenin yanı sıra yemeklerde de kullanmak istediği için domateslerde biber kullanmadığını söylüyor. Kaynatılan domatesleri sıcak olarak cam kavanozlara doldurup ağzını hava almayacak şekilde kapattıktan sonra üzerlerini bezle örttüklerini ifade ediyor. Bu rutinin her yıl bu dönemde tekrarlandığını ve böylece kış için yiyeceklerin hazırlandığını vurguluyor.

imeceyle dayanışma ve ekonomik boyut:

Refahiye köylerinde komşuluk ilişkileri güçlü, imece usulü dayanışma hâlâ sürüyor. Suna Özden, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar salça yapmak için çalıştıklarını, öğütme makinesinden geçirilen domateslerin püre haline geldikten sonra kazanlarda saatlerce karıştırılarak kaynatıldığını anlatıyor. Tam kıvama gelen salçanın uygun kaplara konulduktan sonra satışa çıktığını ve kilosu 400- 500 liradan alıcı bulduğunu belirtiyor.

Köylerde hazırlanan ürünler arasında menemen konservesi, salça, tarhana, erişte, kuşburnu marmelatı ve ev ekmeği gibi pek çok geleneksel gıda yer alıyor. Bu uygulama hem taze ve organik besin sağlarken hem de yerel dayanışmayı ve ekonomiyi canlı tutuyor.

KIŞLIK LEZZETLER ŞİMDİDEN HAZIR EDİLİYOR