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Kış sofralarına taşınan lezzet: Yunusemre'de pekmez geleneği

Yunusemre Mahallesi'nde bağ bozumu sonrası üzümlerden elde edilen şıra, yöresel toprakla dinlendirildikten sonra odun ateşinde kaynatılarak pekmez oluyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kış sofralarına taşınan lezzet: Yunusemre'de pekmez geleneği

Yunusemre'de bağ bozumu ve pekmez hazırlığı

Mihalıççık ilçesinin kırsal noktalarından Yunusemre Mahallesi'nde bağ bozumu sonrası başlayan yoğun çalışma, üzümlerin toplanmasıyla birlikte pekmez hazırlığına dönüştü. Bağlardan özenle koparılan üzümlerin ilk aşamada şırası çıkarıldı. Elde edilen şıra, pekmezin berraklaşması ve kestirilmesi için yörede nesilden nesile aktarılan yöntemle, özel pekmez toprağı ile dinlendirildi.

Kaynatma süreci ve kıvam verme:

Toprakla bekletilip süzülen şıralar, köylülerin kullanmaya devam ettiği dev kazanlara alınarak işlem görüyor. Kaynatma işlemi odun ateşinde saatlerce sürüyor; bu aşamada şıranın yoğunluğu ve kıvamı ustaların deneyimiyle ayarlanıyor. Uzun süreli kaynatma sonucu şıralar koyulaşıyor ve pekmezin karakteristik görünümü ile tadı oluşuyor.

Soğutma, şişeleme ve saklama:

Kıvamını alan pekmezler soğutulduktan sonra hijyenik koşullara uygun kaplara dolduruluyor. Hazırlanan pekmezler, kış aylarında tüketime hazır hale gelene kadar kışlık saklama kapları veya şişelerde muhafaza ediliyor. Bu yöntem hem lezzetin korunmasını sağlıyor hem de ailelerin yıl boyu kullanacağı doğal bir gıda sunuyor.

Mahallede sürdürülen bu üretim, sadece geleneksel lezzetin yaşatılmasına katkı sağlamıyor; aynı zamanda köy ekonomisine de destek veriyor. Yunusemre'de üretilen doğal pekmez, bölge sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve yerel üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ESKİŞEHİR’İN KIRSAL YUNUSEMRE MAHALLESİ’NDE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN TOPLANAN ÜZÜMLER, GELENEKSEL...

ESKİŞEHİR’İN KIRSAL YUNUSEMRE MAHALLESİ’NDE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN TOPLANAN ÜZÜMLER, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. ŞIRASI ÇIKARILAN VE ÖZEL TOPRAKLA DİNLENDİRİLEN ÜZÜMLER, ODUN ATEŞİNDE KAYNATILARAK HAZIRLANAN PEKMEZLERLE KIŞLIK SAKLAMA KAPLARINA DOLDURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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