Artabel gölleri kış manzarası:

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve irili ufaklı 22 göle ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kış mevsiminin etkisiyle beyaza büründü. Bölgeyi gezen dronlar, kristal berraklıktaki göllerin yüzeyini kaplayan buz tabakalarını ve karla örtülü dağ siluetlerini kuşbakışı görüntüledi.

Dron görüntüleri ve doğanın sadeliği:

Kayıtlarda göllerin yüzeyindeki buz tabakaları, çevresini saran kar örtüsü ve sarp kaya dokusunun bir araya gelmesiyle oluşan kontrast dikkat çekiyor. Yaz aylarında berraklıkla bilinen göllerin kış görünümü, beyaz örtüyle bütünleşen kompozisyonlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Doğaseverler için yıl boyu farklı bir atmosfer:

Yüksek rakım, sarp dağlar ve zengin bitki örtüsü ile çevrili park, kış aylarında da ziyaretçilere etkileyici panoramalar sunuyor. Karla kaplanan göl çevreleri ve buz tutan yüzeyler, Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nın dört mevsim boyunca farklı yüzlerini gözler önüne seriyor.

Dron görüntüleri, bölgenin kış özelliklerini belgeleyerek doğaseverlerin ve görsel meraklılarının ilgisini çeken eşsiz anlar ortaya koydu.

ARTABEL GÖLLERİ TABİAT PARKI, KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.