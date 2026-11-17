cop31'de farkındalık dalışı:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen okyanusların ve denizlerin karşılaştığı tehdide dikkat çekmek için su altı farkındalık dalışı yaptı. Konferansın "Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi" teması ve Okyanuslar ve Denizler Tematik Günü kapsamında düzenlenen gösteride Ercümen, 8 metreküp suyla doldurulmuş, çapı 2 metre olan bir tankta nefesini tuttu.

dalışın ayrıntıları ve anı:

Performans sırasında Ercümen toplam 4 dakika 36 saniye boyunca su altında kaldı. Sudan çıktıktan sonra yeniden suya girerek Türk bayrağı açtı; bu simgesel hareketle denizlerin önemine vurgu yapıldı. Ercümen, dar ve klostrofobik bir ortamda sergilediği bu eylemi hem fiziksel bir sınav hem de denizlerin içinde bulunduğu duruma benzetti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Ercümen, "Suyun altında dakikalarca kalmak benim için gerçekten zor. Çünkü çok kalabalık bir ortamda, dar ve klostrofobik bir tüpün içindeydim" diyerek deneyimin zorluğunu anlattı. Ardından sözlerini, "Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor." cümlesiyle özetledi ve suyun altında hissedilen "sessiz çığlık" imgesini kullandı.

mesaj ve çağrı:

Ercümen, denizlerin tükenmez bir kaynak olarak görülmesinin yaygın bir yanılgı olduğuna dikkat çekti. Attığımız atıkların denizlere ulaşması ve bunun ekosistem ile atmosfer üzerindeki etkileri hakkında uyarıda bulundu. "Attığımız birçok atık denizlere gidiyor ve şu an soluduğumuz havayı bile etkiliyor" sözleriyle sorunun geniş etkisini vurguladı.

Konferanstan beklentisini de açıklayan sporcu, COP31'in sadece söylem düzeyinde kalmayıp somut eylemlere dönüşmesini umut etti: "İnşallah o günlere gelmeyiz ve COP31 bir milat olur. Çünkü COP31’in artık söylemlerden çok somut eylemlere dönüşmesini diliyorum." Bugünkü dalışını ise "denizlere ve okyanuslara, denizler nefes alsın diye" ithaf ettiğini belirtti.

sporcunun deneyimi ve gözlemleri:

Uzun yıllardır su sporlarıyla iç içe olan Ercümen, sporculuk geçmişi boyunca su altındaki değişimi yakından izlediğini söyledi. Çocukken yaşadığı astım sorununu su sporları sayesinde aştığını belirten Ercümen, nefes alamama deneyimini bildiğini ve bu açıdan su altındaki olumsuz değişimlerin kendisi için daha etkileyici olduğunu ifade etti.

Son dönemde gerçekleştirdikleri dalışlarda müsilaj ve atıklarla karşılaştıklarını aktaran Ercümen, "En son gerçekleştirdiğimiz dalışta müsilajın içine daldık" diyerek kirliliğin doğrudan gözlemlendiğini anlattı. Bu gözlemler nedeniyle pek çok farkındalık dalışı yaptıklarını, amaçlarının sadece su altının güzelliğini göstermek değil aynı zamanda gerçek problemlere dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Etkinlik ve dalış, COP31 gündemi içinde denizlerin ve okyanusların korunmasına ilişkin somut politikaların ve acil tedbirlerin önemini tekrar gündeme taşıdı. Ercümen’in eylemi, konferans katılımcılarına ve izleyicilere denizlerin karşı karşıya olduğu kriz konusunda görsel ve duygusal bir hatırlatma sundu.

Şahika Ercümen COP31'de 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu: "Denizler boğuluyor"