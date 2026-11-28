Kışlık fideler yerel üretimi güçlendirmeyi hedefliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen kışlık sebze fidelerini Köşk ve Kuyucak ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Belediye çalışmalarını sürdüren Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde gerçekleştirilen dağıtımla hem sağlıklı üretim hem de yerli tohumların korunması amaçlanıyor.

dağıtımın kapsamı ve amaçları:

Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler arasında marul, lahana, karnabahar ve brokoli yer aldı. Dağıtımda öncelik ilçelerdeki hobi bahçeleri, kooperatifler ve bireysel başvurulara verildi. Proje, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı ve yerel tohum farkındalığını artırmayı hedefliyor.

vatandaşların tepkisi ve sürdürülebilirlik:

Dağıtıma katılan vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, yerel tohumların korunup yaygınlaştırılmasını sağlayan girişimler için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Belediye yetkilileri, bu tür dağıtımların sadece fide sağlamakla kalmayıp, doğal üretim yöntemlerinin öğrenilmesi ve paylaşılan tecrübeler üzerinden sürdürülebilir tarım ağlarının kurulmasına da zemin hazırladığını belirtiyor.

Projenin devamında benzer dağıtımların diğer ilçelerde de planlandığı ve fidanlık kapasitesinin yerel talepleri karşılayacak şekilde artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN BİNLERCE KIŞLIK SEBZE FİDESİNİ KÖŞK VE KUYUCAK’TA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITARAK YERLİ TOHUMLARIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINA KATKI SAĞLADI