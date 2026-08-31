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Kıyının beyaz çiçeği: Alaçam'da kum zambakları koruma altında

Alaçam'daki Geyikkoşan sahilinde yetişen kum zambakları belediye, çevre ekipleri ve vatandaşlarla korunuyor; koparmaya 699.245 TL cezası var.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Kıyının beyaz çiçeği: Alaçam'da kum zambakları koruma altında

Geyikkoşan sahilinin doğal mirası:

Samsun’un Alaçam ilçesinde yer alan Geyikkoşan sahili, yaz aylarında çiçek açan kum zambaklarıyla öne çıkıyor. Bu tür, hem sahilin görünümüne katkı sağlıyor hem de bölgenin ekolojik dengesi açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bitkilerin korunması, yöre sakinlerinin ve ziyaretçilerin dikkatine bağlı olarak sürdürülebilirlik kazanıyor.

koruma çabaları ve yerel katılım:

İlçe belediyesi ile çevre koruma ekipleri, sahildeki kum zambaklarının korunması için düzenli kontroller yapıyor; yerel halk da bu çabalara destek veriyor. Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, bitkinin bölge için taşıdığı değeri vurgulayarak hem bilgilendirme hem de ziyaretçi yönlendirmesi çalışmalarına işaret etti.

Özyılmaz, "Kum zambakları Alaçam Geyikkoşan sahilinde bulunuyor. İlçe belediyemiz, çevre koruma ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından korunuyor. Kum zambakları bu mevsimde çiçek açarak sahile ayrı bir güzellik katıyor. İlçemizin Geyikkoşan sahili ile özdeşleşmiş önemli bir bitki. Herkesi Alaçam’a davet ediyor, ilçemizi ziyaret ederek bu güzelliği yerinde görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

yasal yaptırımlar ve uyarılar:

Koruma altındaki kum zambaklarının zarar görmesini önlemek amacıyla kanuni yaptırımlar da uygulanıyor. Türkiye’de koruma altında bulunan kum zambağını koparanlara 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, ceza tehdidinin yanı sıra ziyaretçilerin bitkilere müdahale etmemesi ve doğaya saygı göstermesi çağrısında bulunuyor.

Geyikkoşan sahiline gelenlerin bitkileri gözlemleyip fotoğraflamaya teşvik edildiği, ancak canlı kısımlara dokunulmaması gerektiği bildiriliyor. Bu yaklaşım, hem doğal yaşamın korunmasına hem de bölgenin turizm potansiyelinin uzun vadede korunmasına hizmet ediyor.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE BULUNAN GEYİKKOŞAN SAHİLİ, TÜRKİYE’DE KORUMA ALTINDA BULUNAN KUM...

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE BULUNAN GEYİKKOŞAN SAHİLİ, TÜRKİYE’DE KORUMA ALTINDA BULUNAN KUM ZAMBAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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