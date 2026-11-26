bitlis'te yurt öğrencilerinin çalışması:

Bitlis GSB Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Filistin'de savaşın mağduru olan çocuklara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Öğrencilerin dayanışma içinde hazırladığı Filistin temalı görsel çalışma ve koreografi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, barış ve kardeşlik mesajı vermeyi hedefledi.

etkinliğin amacı ve yaklaşımı:

Bitlis Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen çalışma, yalnızca farkındalık yaratmaktan öte, öğrencilerin vicdan, merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincini yansıttı. Müdür Tülay Yüzdemir, hazırlanan video ile Filistin'de yaşananlara dikkat çekmeyi ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların sesi olmayı amaçladıklarını belirtti.

yüzdemir'in mesajı:

Yüzdemir, Filistin'de yaşananların özellikle çocuklar üzerinde derin yaralar açtığını vurgulayarak, "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, hiçbir çocuk savaşın gölgesinde büyümesin. Her çocuğun yaşama, güven içinde büyüme ve geleceğe umutla bakma hakkı vardır" dedi. Müdür ayrıca hiçbir çocuğun milliyeti, dili veya dini nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini söylerken, gençlerin bu tür çalışmalarda emeğinin önemine dikkat çekti.

Farkındalık çalışmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Yüzdemir, insanlığın ortak vicdanının yaşanan acılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

BİTLİS GSB KIZ YURDU’NDA KALAN ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN’DE SAVAŞIN MAĞDURU OLAN ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR KOREOGRAFİYE İMZA ATTI.