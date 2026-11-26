Parklarda sanatla dönüşüm

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, park ve yeşil alanlar belediye ekiplerinin sanatsal müdahaleleriyle yenileniyor. Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamalarda; duvarlar, çeşmeler ve uygun görülen diğer yüzeyler renkli çizimlerle kaplanarak alanlara estetik bir kimlik kazandırılıyor.

uygulama ve tema seçimi:

Çalışmalarda tercih edilen görsel dil, doğayla ve çocukla doğrudan ilişki kuruyor. Projede özellikle doğa, deniz ve okyanus canlıları ile çocuklara yönelik neşeli ve dikkat çekici figürler kullanılıyor. Bu yaklaşım, parkların sadece dinlenme ve oyun mekânı olmaktan çıkarak görsel açıdan da zenginleşmesini sağlıyor.

renklendirilen alanlar ve örnekler:

Sanatsal dokunuşlarla öne çıkan dört parkta kapsamlı çalışmalar yapıldı. Özgür Çocuk Parkı, Madımak Parkı, Gazi Hasan Genç Parkı ve Şehit Emre Öztürk Parkı için yapılan uygulamalarda duvarlar ve çeşmeler farklı tema ve renk paletleriyle süslendi. Her park, kullanılan figür ve kompozisyonlarla kendi kimliğini kazanacak şekilde düzenlendi.

vatandaşlara yansıması ve sürdürülebilirlik:

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların parkların fiziksel bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguluyor. Uygulamalar sayesinde parkların estetik değeri artarken, vatandaşlara daha keyifli ve çekici yaşam alanları sunulması hedefleniyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken tasarımlar, mekanların güvenli ve canlı kullanımına katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi, uygun duvar veya yüzeylere sahip diğer park ve yeşil alanlarda benzer sanatsal çalışmaları sürdürmeyi planladığını bildirdi; böylece kent genelinde görsel bütünlük ve canlılık artırılacak.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE PARK VE YEŞİL ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SANATSAL ÇALIŞMALARLA DUVARLAR, ÇEŞMELER VE UYGUN YÜZEYLER RENKLİ RESİMLERLE SÜSLENEREK ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞTURULUYOR.