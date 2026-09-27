Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Kızıltepe'de trafikte duran sürücüler kamyonetten dökülen ürünleri yeniden kasaya yükledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan sebze ve meyveleri, araçlarından inen diğer sürücüler toplayıp kasaya yeniden yükledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe'de trafikte duran sürücüler kamyonetten dökülen ürünleri yeniden kasaya yükledi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açılınca, kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Olay kısa sürede çevredeki sürücülerin dikkatini çekti ve cadde üzerinde saçılan ürünler trafiği etkiledi.

sürücülerin müdahalesi:

Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardımcı olarak yola yayılan sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kasaya yükledi. Yardım anı, kısa sürede birlikte hareket ederek durumun kontrol altına alınmasını sağladı.

görüntüler ve sonrasında görülenler:

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yardım anı ve yola saçılan ürünlerin toplanma süreci net şekilde görülüyor.

MARDİN&#039;DE KAMYONETTEN DÖKÜLEN SEBZE VE MEYVELERİ DİĞER SÜRÜCÜLER TOPLADI

MARDİN'DE KAMYONETTEN DÖKÜLEN SEBZE VE MEYVELERİ DİĞER SÜRÜCÜLER TOPLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu
images

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı
images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi