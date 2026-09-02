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Kocaeli'de cankurtaranlar bir haftada 26 kişiyi sudan çıkardı, sezonda 500'e ulaştı

Kocaeli'de cankurtaran ekipleri 24-30 Ağustos'ta 26 kişiyi kurtardı; 13 Haziran'dan bu yana sezon genelinde müdahalelerle toplam 500 kişiye yardım edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli'de cankurtaranlar bir haftada 26 kişiyi sudan çıkardı, sezonda 500'e ulaştı

kocaeli sahillerinde son bilanço:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki KOSKEM ekiplerinin sahil güvenliği çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre, 24-30 Ağustos tarihleri arasında plajlardaki müdahaleler sonucu 26 kişi sudan çıkarılarak boğulma tehlikesinden kurtarıldı. Sezon başlangıcı olan 13 Haziran'dan bu yana ise toplam 500 kişiye başarılı şekilde müdahale edildiği bildirildi.

haftalık müdahalelerin dağılımı:

Yetkililer, 24-30 Ağustos dönemine ilişkin saha dağılımını açıkladı. Bu dönemde Kandıra Cebeci Plajı'nda 17, Tuzağzı ve Babalı plajlarında 3'er, Diriliş Koyu, Bayramoğlu Halk Plajı ve Karamürsel Kayacık sahilinde ise 1'er olmak üzere toplam 26 kişi sudan çıkarıldı. Açıklamada söz konusu müdahalelerin zamanında ve koordineli gerçekleştirildiği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, ekiplerin müdahale hızının ve gözlem yoğunluğunun boğulma vakalarının erken tespitinde belirleyici olduğunu belirtti. Ayrıca sezon boyunca yapılan eğitim ve denetim çalışmalarının bu sonuçlara olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

ekip yapısı ve uzun vadeli veriler:

KOSKEM, il genelinde 13 plajda hizmet veriyor ve sahada 14 jet ski ile 2 zodyak bot bulunduruyor. Görevdeki kadro, 62 itfaiye personeli ile 96 sivil toplum kuruluşu ve gönüllü personelden oluşan toplam 158 kişilik ekipten oluşuyor. Ekiplerin sahil nöbeti süresinin 13 Eylül tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Kurumun paylaştığı uzun vadeli verilerde, 2005-2025 yılları arasında KOSKEM ekiplerince 23 bin 377 kişinin kurtarıldığı, yalnızca 2025 yaz sezonunda ise 1906 boğulma vakasına müdahale edildiği yer aldı. Bu veriler, bölgede cankurtaran hizmetlerinin niteliğinin ve hacminin yıllar içinde arttığına işaret ediyor.

Kocaeli yetkilileri, vatandaşları can ve mal güvenliği için işaretlere, cankurtaran uyarılarına ve görevli personelin yönlendirmelerine uymaya çağırdı. Yaz boyunca süren nöbetler ve önleyici tedbirlerin, tatil güvenliğini sağlamada merkezi rol oynadığı reiteratedildi.

KOCAELİ&#039;DEKİ PLAJLARDA GÖREV YAPAN CANKURTARAN EKİPLERİNİN SON BİR HAFTADA 26, SEZON BAŞINDAN BU...

KOCAELİ'DEKİ PLAJLARDA GÖREV YAPAN CANKURTARAN EKİPLERİNİN SON BİR HAFTADA 26, SEZON BAŞINDAN BU YANA İSE 500 KİŞİYİ BOĞULMAKTAN KURTARDIĞI BİLDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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