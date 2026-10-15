Manisa'da kompakt savunma sonucu belirledi: penaltı eşitliği getirdi

Manisa Futbol Kulübü 1-1 Esenler Erokspor: maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşma ev sahibi Manisa Futbol Kulübü ile Esenler Erokspor arasında 1-1 sona erdi. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları müsabakadaki taktik yaklaşımlar, oyuncu performansları ve maçın dönüm noktaları üzerine görüşlerini paylaştı.

Manisa cephesi:

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Selman Coşkun, karşılaşmaya hazırlık süreçlerini ve sahadaki önceliklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Coşkun, rakibe alan ve zaman vermemek için kompakt kalmaya özen gösterdiklerini vurguladı ve hücumda hızlı geçişleri sonuca bağlamak istediklerini belirtti.

Selman Coşkun, "Erok Erokspor’la ilgili ciddi anlamda hazırlıklarımızı yapmıştık. Hafta içerisinde yaptığımız analizlerde özellikle takım bütünlüğünü koruyarak, kompakt kalarak blok içi ve bloklar arası mesafeleri koruyup rakibe alan ve zaman vermemek istedik. Savunma duruşumuzu bu şekilde yapmak istedik. Tabii ki bunu yaparken en fazla hücum opsiyonlarını yapacakları alanların kanatlar olduğunu da tahmin ediyorduk. Kanat hücumları özellikle kanat hücumlarından yapılan ortalarla etkili olmaya çalışan bir rakiple oynadık. Bunları maç içerisinde ciddi anlamda engelledik. Daha ortalar yapılmadan ortaları engellemeyi başardık. Yapılan ortalarda da ceza sahası içi ve çevresinde doğru konumlandık. Bu konumlanmayı yaptıktan sonra da temel hedefimiz rakibin savunma geçişleri çok iyi olmadığı için bizim de hücum geçişlerini blok içi topla buluşturduğumuz oyuncuları hızlı hücumlarla sonuca taşımaktı. Maçın içerisinde bunu denediğimiz, yaptığımız anlar oldu. Ama bütüne baktığımızda oyuncularımız özellikle savunma anlamında bizim istediğimiz oyun formatını çok ciddi bir şekilde yerine getirdiler. Golü bulduğumuz dakikada bizim için oldukça önemliydi. İyi bir dakikada gol bulduk. Nitekim yine kompakt kalarak rakibe alan ve zaman vermemeyi denedik. Bunda da başarılı olduk. Ama ceza sahası dışından yapılan talihsiz bir şutla ne yazık ki penaltıyla maç berabere gitti. Üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımızın vermiş olduğu reaksiyon, bizim istediklerimizi yerine getirme noktasında gayet iyiydi. Şimdi önümüzde bir maçımız var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Esenler Erokspor cephesi:

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, genel olarak topa sahip olduklarını ancak hücumda bitiricilik konusunda daha fazla üretmeleri gerektiğini ifade etti. Karaman, sakatlıkları bulunan oyuncuların fedakârlığına değinerek başka mevkilerden de üretim sağlanması gerektiğini söyledi.

Hikmet Karaman, "Hücum bölgesinde daha fazla skor üretmemiz veya bitiriciliği etkin yapmamız gerekiyordu. Tabii bunun nedenlerini teknik anlamda biz biliyoruz. Ama zaman, süreç, sakat oyuncularımızın yüzde 100 geri dönüşü çok önemli. İki 9 numaramız da hem oyuna başlayan ve daha sonra oyuna giren Kubilay ikisinin de ciddi sakatlıkları olmasına rağmen fedakarlık yapıp oynuyorlar. Dolayısıyla başka pozisyonlardan da üretmek zorundayız. Başka mevkilerin de buraya girmesi gerekiyor. Çalışacağız. Rakibimizi de düşündüğümüzde işte son dört maç mağlup olan veya yedi haftadır kazanamayan bir takım. Bugün iyi mücadele ettiler. Buraya 3 puan için gelmiştik ama deplasmanda aldığımız bir puan önemli diye düşünüyorum. Çalışıp gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Her iki teknik sorumlu da maçın taktiksel yönünü ön plana çıkarırken, Manisa'nın savunma disiplini ile Esenler Erokspor'un hücum çeşitliliği eksikliği öne çıkan unsurlar olarak kayda geçti. Maçın sonrasında iki takım da bir sonraki haftaya hazırlanmak üzere çalışmalarını sürdürecek.

ESENLER EROKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HİKMET KARAMAN, MAÇIN GENELİNDE TOPA SAHİP OLDUKLARINI BELİRTEREK "HÜCUM BÖLGESİNDE DAHA FAZLA SKOR ÜRETMEMİZ VEYA BİTİRİCİLİĞİ ETKİN YAPMAMIZ GEREKİYORDU" DEDİ.