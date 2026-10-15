Samsun'un sıfır atık dönüşümünde kilometre taşı: tonlar, tasarruflar ve 268 milyon lira destek

Samsun'da sıfır atık çalışmaları somut sonuçlara ulaştı

Samsun'da Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında 2026 yılı eylül ayı itibarıyla yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. İl genelinde toplanan atık miktarı, sağlanan tasarruflar ve uygulamaya geçirilen projeler yerel yönetimler ve kurum temsilcilerinin katıldığı İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Toplantıya Vali Orhan Tavlı başkanlık etti; Vali Yardımcısı V./Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak ile kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum temsilcileri yer aldı.

toplanan atık ve sağlanan tasarruflar:

Samsun'da 2026 eylülüne kadar resmi kayıtlara göre 7 bin 540 ton atık toplandı. Bu çalışmayla birlikte 97 bin 162 ağacın kesilmesi önlenirken, 160 bin metreküp su ve 29 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi. Verilen rakamlar, atık yönetiminin çevresel etkilerini somut biçimde ortaya koyuyor.

yerel uygulamalar, sertifikalar ve altyapı:

Samsun'da Sıfır Atık Belgesi alan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 2 bin 338 olarak açıklandı. İl genelinde 17 ilçede Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Samsun, Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il konumuna geldi. Kentte 10 ilçenin belediyeleri tarafından atık getirme merkezleri kuruldu ve ilçelere toplam 89 mobil atık getirme merkezi yerleştirildi.

Ulusal Depozito Yönetim Sistemi kapsamında şehirde 34 noktada Depozito İade Makinesi hizmete alındı. Bu sistem aracılığıyla bugüne kadar 2 milyon 500 binin üzerinde içecek ambalajı ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde yeni bir Depozito İade Makinesi hizmete sunuldu.

finansman, eğitim ve proje odakları:

İl Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda hayata geçirilen 15 çevre projesinin uygulamaları sürüyor. Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması amacıyla yerel yönetimlere 2025'ten itibaren Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 165 milyon TL, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından ise 103 milyon TL olmak üzere toplam 268 milyon TL şartlı nakdi destek sağlandı. Ayrıca bugüne kadar 574 bin 842 kişiye Sıfır Atık eğitimi verildi.

Toplantıda atık suyun yeniden kullanılması, kitap ve defter atıklarının yönetimi, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, bitkisel atık yağların kaynağında toplanması ve gıda israfının önlenerek atık gıdaların dönüştürülmesine yönelik projeler ele alındı.

samsun'un hedefleri ve çalıştay sonuçları:

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla yürütülen COP31 sürecinde düzenlenen çalıştayın sonuç konferansında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın katılımıyla Samsun'un çevresel dönüşüm yol haritası ve hedefleri paylaşıldı. Tematik masa raporları doğrultusunda hazırlanan Samsun Şehir Sıfır Atık Hedef Belgesi açıklandı; belge ile gıda, su, enerji, sanayi, tüketim alışkanlıkları, kamusal alan yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında mevcut durum değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilecek.

SAMSUN’DA SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA 2026 YILI EYLÜL AYI İTİBARIYLA 7 BİN 540 TON ATIK TOPLANIRKEN, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA 97 BİN 162 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ, 160 BİN METREKÜP SU VE 29 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI.