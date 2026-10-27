Midyat'ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 21 HB 218 plakalı otomobil ile 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 55 yaşındaki Fadil Toprak yaşamını yitirdi, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen araçlardan D.E (28), N.A (37) ve S.T (46) yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların plakaları yetkililerce tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılardan N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar D.E ve S.T'nin tedavisi ise hastanede sürüyor. Polis ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemek ve olayla ilgili ayrıntılı inceleme yapmak üzere çalışma başlattı.

MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.