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Arnavutköy'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'ndeki çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma bildirimi yok.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arnavutköy'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de işyeri yangını kontrol altına alındı

İstanbul Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde bulunan bir çiçek dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin alevler içinde kalması çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve olay yeri çalışmaları:

İhbarın ardından kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Polis ekipleri bölgedeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; soruşturma sürdürüyor.

Hasar, can kaybı ve görgü tanıkları:

Olayda yaralanan olmadı ancak iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının iş yerini sardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve görüntülerde dükkanın yoğun alevler içinde kaldığı görüldü. Yetkililer, hasarın boyutuna ilişkin incelemenin ilerleyen saatlerde netleşeceğini bildirdi.

Arnavutköy’de çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu

Arnavutköy’de çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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