Arnavutköy'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de işyeri yangını kontrol altına alındı

İstanbul Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde bulunan bir çiçek dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin alevler içinde kalması çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve olay yeri çalışmaları:

İhbarın ardından kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Polis ekipleri bölgedeki güvenliği sağlarken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; soruşturma sürdürüyor.

Hasar, can kaybı ve görgü tanıkları:

Olayda yaralanan olmadı ancak iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının iş yerini sardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve görüntülerde dükkanın yoğun alevler içinde kaldığı görüldü. Yetkililer, hasarın boyutuna ilişkin incelemenin ilerleyen saatlerde netleşeceğini bildirdi.

Arnavutköy’de çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu