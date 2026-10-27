Düzce Akçakoca-Kocaali yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Alınan bilgilere göre çarpışmaya karışan araçlardan biri 34 GD 8734 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçtı, diğerinin plakası henüz öğrenilemedi. Her iki aracı da B.K. idare ediyordu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta savrulma meydana geldi ve yol geçici süreyle trafiğe kapandı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araç sürücüleri dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralananların isimleri kayıtlarda I.Ç., Z.K. ve N.Y. olarak geçti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

yolun durumu ve soruşturma:

Yaralılar, Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ve araç kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akçakoca-Kocaali yolu tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.