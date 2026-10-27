Gökten düşen kıvılcım: Sarımbey'de 500 ton saman yandı

yangının çıkış ve müdahale süreci:

Yozgat'ın merkeze bağlı Sarımbey köyünde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

zarar tespiti ve durum:

Yetkililer yangında yaklaşık 500 ton saman balyasının yandığını tespit etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangına müdahalenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

YOZGAT’IN SARIMBEY KÖYÜNDE SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI.