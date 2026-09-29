Dolar 48,9946 +0,02%
Euro 55,5753 -0,24%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.620,77 +0,83%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 96,03 -1,84%
--°

Kocaeli'de yağış alarmı: 795 personel, 371 araç ve dronlarla önlem

Kocaeli'de sağanak nedeniyle AFAD ile Büyükşehir koordinasyonunda kurulan kriz merkezinden yönetilen operasyonda 795 personel, 371 araç ve 2 dron 24 saat görevde.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de yağış alarmı: 795 personel, 371 araç ve dronlarla önlem

Kriz merkezi ve koordinasyon

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı AFAD İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde AFAD Koordinasyon Merkezinde bir kriz masası oluşturuldu. Kent genelinde başlayan yağışların seyri ve gelen ihbarlar buradan anlık olarak takip ediliyor.

Seferberlik: personel ve araç dağılımı:

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Yol ve Bakım ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları koordineli şekilde çalışıyor. Günlük yaşamın ve ulaşımın aksamaması amacıyla toplam 795 personel, 371 araç ve 2 dron ile 24 saat esasına göre görev icra ediliyor.

Sahadaki müdahaleler ve risk önlemleri:

Kriz merkezine ulaşan su baskını, rögar ve mazgal tıkanıklıkları ile ağaç devrilmesi gibi ihbarlara sahadaki mobil ekipler hızla müdahale ediyor. Özellikle ana arterler, alt geçitler ve riskli bölgelerde su tahliye çalışmaları aralıksız sürdürülüyor; ekipler gelen bildirimleri önceliklendirerek müdahale planını uyguluyor.

Yetkililer, yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde Kocaeli genelinde şu an için hayatın olağan akışını ve trafiği durduracak seviyede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildiriyor. Ekiplerin yağış tehlikesi tamamen geçene kadar teyakkuz halinde bekleyeceği vurgulanıyor.

KOCAELİ&#039;DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI 795 PERSONEL VE...

KOCAELİ'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI 795 PERSONEL VE 371 ARAÇLA TEYAKKUZA GEÇİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan