Ormanlara yeniden kanat: Zonguldak'ta sülünler doğaya salındı

Zonguldak'ta sülünler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yetiştirilen sülünler, kentin çeşitli ilçelerindeki ormanlık alanlarda doğaya salındı. Kafeslerle taşınan kuşlar, doğal yaşam ortamlarına bırakılarak geniş bir salım programı çerçevesinde serbest bırakıldı.

uygulamanın amaçları:

Projeyle amaçlanan, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu desteklemek ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktır. Sülünlerin doğal ortamlarda yeniden yerleşmesiyle ekosistemde tür çeşitliliğinin korunması ve av-yaşam dengesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yetiştirilen bireylerin bölgeye adaptasyonu, alandaki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından önemli kabul ediliyor.

yürütme ve sürdürülebilirlik:

İl genelindeki çeşitli ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen doğaya salım programı, saha ekiplerinin koordineli çalışmasıyla uygulandı. Yetkililer, türlerin korunması ve ekosistemin dengesinin sağlanması adına doğa koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla salınan kuşların adaptasyonu takip edilecek ve gerektiğinde ilave destek çalışmaları planlanacak.

ZONGULDAK'TA YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA YETİŞTİRİLEN SÜLÜNLER, KENTİN ÇEŞİTLİ İLÇELERİNDE DOĞAL YAŞAM ALANLARIYLA BULUŞTURULDU.