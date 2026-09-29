Deaş’ın finans hücresi İstanbul'da çözüldü: hesaplara milyonluk giriş

İstanbul'da operasyonun ana hatları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bir hücreyi çözdü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, örgüt bağlantılı şahısların para trafiği MASAK kayıtlarına yansıdı ve buna göre operasyon kararı verildi.

Operasyonun detayları:

Yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ihlali ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şahısların yakalanması hedeflendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmada toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Hesap hareketleri ve bulgular:

Soruşturmada özellikle yabancı uyruklu bir şüpheli olan Akide İ. ismi öne çıktı. Akide İ.'nin banka hesabına incelenen dönemde toplam 1 milyon 270 bin 270 lira giriş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, hesabına yurt dışından kaynağı belirlenemeyen 276 bin Amerikan doları da aktarıldığı saptandı.

İddialara göre hücre, "yardım" adı altında toplanan paraları istismar ederek, DEAŞ tutuklularının ihtiyaçları bahanesiyle Akide İ.'nin hesabına yönlendirdi. Gelen paralardan bazıları cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarının hesaplarına kademeli olarak havale edildi; Kütahya Dumlupınar ve İstanbul Maltepe cezaevlerinde tutuklu iki örgüt mensubunun hesaplarına parça parça olmak üzere 100'er bin lira transfer edildiği belirlendi.

Bu tespitlerin ardından, sorgulanan şahısların içinde bulunduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen finans ağı deşifre edildi. Hücreye yönelik operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin birlikte çalışmasıyla tamamlandı.

Gözaltındaki şüpheliler ve elde edilen banka hareketleri üzerine adli ve idari süreçler ilerletilirken, soruşturma kapsamındaki diğer bağlantıların ve hesap incelenmelerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun örgütün finansman kanallarını kesmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

DEAŞ’ın finans hücresinde çarpıcı para trafiği deşifre edildi